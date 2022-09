Elezioni, affluenza in calo al Sud: crollo in Campania e Calabria

Appare in calo l'affluenza al Sud registrata alle 19, con Campania e Calabria che fanno registrare i dati peggiori.

Crolla di oltre 10 punti percentuali l'affluenza nella prima Regione, dove ha votato il 38,72% degli aventi diritto (contro il 52,57% delle politiche del 2018), mentre in Calabria ha votato il 36,92% degli elettori (contro il 49,64% della precedente tornata elettorale). In Puglia l'affluenza è stata del 42,59% (53,66% nel 2018). In calo anche in Sicilia dove, a una manciata di seggi per il dato definitivo, la percentuale dell'affluenza è al 41,9% (47,08% nel 2018). In Basilicata l'affluenza è stata del 41,27% (53,13% nel 2018).