Elezioni, "abolire i jet privati": la campagna di Sinistra italiana e Verdi divide i social

La proposta -

inquina il doppio della metà più povera

Jet privati per spostamenti brevi e superflui

Tonnellate e tonnellate di CO2 emesse quasi per gioco. Una follia

"L'1% della popolazione più ricca del pianeta. È per questo che il prezzo dei capricci dei super ricchi lo paghiamo tutte e tutti, nonché le prossime generazioni - si legge sulle pagine social dei due partiti dell'alleanza Verdi-Sinistra, che con questa iniziativa riprendono una campagna dei Verdi europei - Lo vediamo ogni giorno sui social. Celebrità che ostentano il loro stile di vita ad alto impatto sul clima. Temperature caraibiche in case enormi d'inverno, inquinanti mega yacht per le vacanze d'estate., come un aperitivo a Mikonos dalla Sardegna e ritorno, in 24 ore.".

Per Europa Verde e Si, per riuscire a ridurre le emissioni e rispettare gli obiettivi fissati al

2030

le proprie emissioni di CO2 di almeno 30 volte

l'abolizione dell'utilizzo dei jet privati non può e non deve essere un tabù

una necessità

"questa élite dovrebbe diminuire", scrivono. E aggiungono: "Per questo sosteniamo che. Anzi, è. Per la salute del nostro Pianeta quanto di tutte e tutti noi".

Le reazioni degli avversari -

Luigi Marattin

133 jet privati registrati fiscalmente in Italia

La proposta è stata criticata dagli avversari, come ad esempio dal deputato di Italia Viva: "In attesa che lo stesso slogan abbia "proprietà" al posto di "jet" - ha scritto Marattin in un post su Twitter - (è solo questione di tempo, visti i soggetti), una riflessione: al 31/12/2021 risultano. Sicuramente abolendoli si risolve il problema dell’ambiente nel mondo".

I commenti del web -

La rete si divide sul tema, che sta facendo molto discutere sui social network. E in particolare lo fa su Twitter a colpi di tweet, dove quello della proposta dell'abolizione dei jet privati è stato tra gli argomenti più popolari per diverse ore. "Anche il leader dei Verdi francesi @julienbayou ha proposto di abolire i #JetPrivati. A dimostrazione che la proposta dell’#AlleanzaVerdiSinistra è ragionevole e condivisa a livello europeo. È ora di porre fine ai capricci super inquinanti dei più ricchi", ha twittato un utente. E ancora: "Difendere i #jetprivati perché tanto ce ne sono pochissimi è un po' come difendere un serial killer perché tanto ammazza poca gente rispetto al totale dei morti". E c'è chi, sempre su Twitter, ironizza toccando altri temi: "Ma oltre ai 133 #JetPrivati italiani, proporre di vietare le centinaia di migliaia di cialde/capsule che per ogni porzioncina di caffè comportano un bel 10x di materiale plastico difficilmente smaltibile, sarebbe di sinistra oppure no perché rovina la pausa caffè al popolo?". Ancora, alcuni riportano all'attenzione il settore automobilistico: "In Italia circolano ancora circa 4.500.000 automobili EuroZero e loro si preoccupano dei #JetPrivati. Però capisco che la Panda del 1984 non porti voti".