Elezioni 2022, chiuse le Parlamentarie M5s: record di partecipanti, 50mila votanti | Passa il listino Conte: 86,54% di sì

"Alle parlamentarie per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre hanno partecipato 50.014 persone: il dato più alto di sempre". Lo fanno sapere fonti del M5S, secondo cui "alle parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione - si sottolinea - che nel 2018 si votò per due giorni". Passa il listino di Giuseppe Conte. Il totale degli iscritti al M5s aventi diritto di voto sono 133.664.

Passa il listino di Giuseppe Conte: 86,54% ha votato sì -

Via libera degli iscritti M5s al cosiddetto "listino Conte", la lista di 17 nomi proposta delPresidente M5s e da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati 5 stelle. Hanno risposto sì in 43.282 iscritti, pari all'86,54% dei voti espressi. Hanno risposto no in 6.732 pari all'13,46% dei voti espressi. "Entusiasmo e partecipazione: un sentito grazie alla comunità M5s per la grande affluenza a queste parlamentarie. I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%. Avanti a testa alta!". Così in un tweet il leader M5s Giuseppe Conte commenta il risultato delle parlamentarie 5 Stelle. I nomi che fanno parte del listino sono: Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco.

Renzi sfida Berlusconi nella circoscrizione Milano 2 -

"Credo che mi candiderò nella stessa circoscrizione di Berlusconi a Milano 2 al Senato". Lo ha detto Matteo Renzi, intervistato al Tg2 Post, spiegando che è una decisione presa "insieme con Calenda". Il leader di Italia Viva ha aggiunto di essere "molto felice di aver fatto un passo indietro in favore di Calenda" sia nella "guida della campagna elettorale" sia per "i confronti televisivi".

Meloni: "Il Pd ha reso necessaria la riforma presidenziale" -

"È il Pd ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del Pd. Per questo serve il presidenzialismo". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Prorogate a mercoledì alle 12 le autocandidature M5s in Sicilia -

Le autocandidature per partecipare alle regionali in Sicilia del 25 settembre per il M5s sono state prorogate a mercoledì alle 12. La proroga della scadenza, che era fissata per e 20, è comparsa sul sito dei 5stelle.