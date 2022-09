Confcommercio ai leader politici: "Risposte immediate sulle emergenze dell'Italia"

Confcommercio chiede l'intervento immediato dei partiti per "superare le emergenze che minacciano la ripresa economica e la stabilità del nostro Paese".

Le imprese "vogliono risposte immediate all'emergenza energia in raccordo con l'Europa, stabilendo in primis un tetto al prezzo del gas", afferma il presidente della Confederazione, Carlo Sangalli. Tra gli altri temi caldi, figurano anche "una migliore spesa pubblica e un riordino del sistema fiscale, politiche a sostegno dell'innovazione, del lavoro e della transizione energetica".