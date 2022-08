Centrodestra, dai leader dei partiti ok al programma di governo in 15 punti

E' quanto riferisce una nota congiunta del centrodestra. Si tratta, come spiega la nota, di "un programma che si articola in 15 punti, serio e realizzabile, incentrato sulla tutela dell'interesse nazionale, sulla crescita economica e sulla difesa del potere d'acquisto delle famiglie".

"Nel documento, elaborato nelle scorse settimane da un tavolo tecnico composto dai delegati di tutte le forze del centrodestra, vengono ribaditi i nostri valori e la nostra collocazione in Europa, nell'Alleanza atlantica e in Occidente, la necessita' di una profonda riforma fiscale con la flat tax, del superamento della legge Fornero con Quota 41, dei decreti sicurezza, dell'autonomia regionale e del presidenzialismo e di tutti gli altri elementi che sono indispensabili per affrontare i problemi dell'Italia e dare finalmente il via a un rilancio che non può più essere rinviato".

E conclude: "Il centrodestra sottolinea anche i temi delle infrastrutture strategiche, delle riforme come quelle della giustizia e della pubblica amministrazione, passando, ovviamente per la necessità di tagliare il carico fiscale a famiglie e imprese".