Calenda: nostro obiettivo non raggiunto, destra sovranista pericolosa

"Sentiamo il dovere - ha quindi aggiunto Calenda - di ringraziare il presidente del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del Paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni".

"In meno di due mesi - ha proseguito - abbiamo costruito una casa per i liberali, i riformisti e i popolari. Una casa per gli italiani che non vogliono un Paese fondato sui sussidi e le regalie ma che vogliono rimanere a testa alta tra i grandi Paesi europei, saldamente ancorati all'Occidente e ai suoi valori".

Nessuna vittoria "diretta" per il Terzo polo -

Nelle sfide dirette nei seggi uninominali, il Terzo polo non è riuscito a portare a casa alcuna vittoria. Carlo Calenda a Roma si ferma al 14,03%, terzo dopo Emma Bonino (33%) e la vincente consigliera comunale di Fratelli d'Italia Livia Mennuni che ottiene il 36,37%. Maria Stella Gelmini, candidata nel collegio uninominale di Treviglio, in provincia di Bergamo, si è fermata all'8,12% dei voiti, risultando terza. Quarta invece Mara Carfagna nel collegio di Napoli Fuorigrotta.

"Abbiamo il dovere di dare una rappresentanza a chi vuole una politica seria" -

Il leader di Azione ha poi parlato del prossimo futuro della politica italiana. "Nei prossimi mesi si consolideranno tre schieramenti: la destra al governo, una sinistra sempre più populista che nascerà dalla risaldatura tra Pd e 5S, e il nostro polo riformista. Abbiamo il compito di dare una rappresentanza stabile e organizzata all'Italia che cerca una politica seria. Con quasi l'8% dei consensi partiamo da solide basi. Avvieremo subito un cantiere affinché questo processo sia ampio e partecipato", ha concluso Calenda.