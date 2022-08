Berlusconi: stop a burocrazia, una raccomandata per aprire impresa

"La riforma della burocrazia è indispensabile, affinché l'Italia possa tornare a essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro.

Dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Chi vorrà aprire un'azienda, chi vorrà costruire o ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi - ha aggiunto -. Basterà mandare una raccomandata e si potrà partire subito con i lavori. Naturalmente rispettando le leggi in vigore".