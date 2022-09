Berlusconi: "Avremo la maggioranza, ma chiameremo le energie migliori"

Il governo di centrodestra sarà un governo dei migliori.

Lo ha spiegato Silvio Berlusconi. "È del tutto impossibile che il centrodestra non abbia i numeri parlamentari per governare - ha detto Berlusconi -. Tuttavia il nostro governo cercherà come abbiamo fatto sempre un rapporto costruttivo con l'opposizione e chiamerà a raccolta le energie migliori del Paese, al di fuori e al di là della politica".