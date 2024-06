A margine dell'evento Pd a Milano in vista delle elezioni europee, Schlein continua a criticare il governo su vari temi. "Se hai un salario da fame, mentre Meloni blocca il salario minimo, e non riesci a pagarti l'affitto, mentre lei cancella 330 milioni di euro di fondo affitto, se non riesci a curarti perché tagliano la sanità pubblica, non hai piena libertà in questo Paese. Quindi noi continuiamo a inchiodare questo governo su una gigantesca questione sociale e salariale, che Meloni continua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa. Che il Pd non è disposto ad accettare".