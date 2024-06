Elezioni europee 2024, chi è stato eletto: gli exploit di Vannacci e Ilaria Salis

Le elezioni europee 2024 rafforzano il primato di Fratelli d'Italia e premiano il Pd, anche a livello delle preferenze personali degli italiani. Giorgia Meloni si conferma primatista assoluta di singoli voti: due milioni di preferenze, raccolte come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni. Come annunciato, però, il premier cederà il suo seggio europarlamentare ad altri eletti. Tra questi c'è anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha raccolto 200mila voti tra Centro e Isole. Nel gruppo di 76 parlamentari che l'Italia manderà a Strasburgo ci sono anche Roberto Vannacci e Ilaria Salis. Il generale, candidato con la Lega, registra oltre mezzo milione di consensi nella circoscrizione Nord-Ovest. L'attivista italiana ai domiciliari in Ungheria, candidata nella lista Verdi-Sinistra, ha raccolto oltre 150mila voti tra Nord-Ovest e Sud.