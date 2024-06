Europee, eletto lo youtuber Fidias Panayiotou: "Stiamo scrivendo la storia"

Per annunciare la sua candidatura alle elezioni europee lo youtuber era apparso in tv con scarpe da ginnastica, pantaloncini, una giacca e tre cravatte ammettendo di non aver mai votato, di sapere poco di politica e di Europa, ma di non poter più sopportare il governo di "nerd" a Bruxelles. L'obiettivo iniziale non era quello di essere eletto ma di motivare i giovani a impegnarsi in politica.



L’affluenza alle urne a Cipro è stata poco sotto il 59%, in aumento rispetto al 45% delle elezioni del 2019. Gli analisti attribuiscono in parte questo aumento al “fattore Fidias”. Secondo l'analisi dei dati, Panayiotou ha ottenuto il 40% dei voti dalla fascia di età 18-24 anni e il 28% dei voti dalla fascia di età 25-34.