Elezioni, Letta: abbiamo perso ma siamo vivi, organizzare l'opposizione

"Abbiamo perso.

Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo vivi. E sulle nostre spalle c'è oggi la responsabilità di organizzare un'opposizione seria alla destra". Lo scrive Enrico Letta in una lettera agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd. "Contenuti forti e volti nuovi sono entrambi necessari. Gli uni senza gli altri rischiano di trasformare il Congresso in un casting e in una messa in scena staccata dalla realtà e lontana dalle persone", aggiunge Letta.