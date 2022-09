Dl Aiuti, Conte: "Certo che lo votiamo, mica siamo pazzi"

"Noi blocchiamo il dl Aiuti? È una concertazione diffamatoria, noi lo votiamo non siamo mica pazzi".

Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. "I decreti legge entrano immediatamente in vigore, quindi il 9 agosto sono entrati in vigore con l'erogazione dei fondi, noi non abbiamo bloccato nulla e il provvedimento scade il 9 ottobre", spiega.