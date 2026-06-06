Ballottaggi amministrative 2026, sei capoluoghi tornano al voto: quando e dove si vota

A Chieti si affronteranno Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra con il 47,2 per cento e Cristiano Sicari, sostenuto da tutte le forze di maggioranza (tranne la Lega) al 27,47 per cento. Ma se al primo turno il centrodestra è andato diviso, al secondo c'è stato l'apparentamento: Sicari ha trovato un accordo con le liste che al primo turno hanno sostenuto Mario Colantonio (16,64 per cento), tra cui quella leghista. Il candidato di centrodestra ha stretto un'intesa anche con le liste centriste che hanno supportato Alessandro Carbone (4,76 per cento).