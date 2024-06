Comunali 2024, gioielliere sparò e uccise bandito: dieci anni dopo è stato eletto sindaco nel Milanese | "La mia è una missione nel nome della sicurezza"

Corazzo, dopo cinque anni di opposizione in giunta comunale, è stato eletto sindaco di Rodano (Milano). Si era candidato alla testa di una lista civica "Rodano per te" sostenuta da tutto il centrodestra.



"Da lunedì - commenta a Il Giorno il neoeletto primo cittadino - ho l'onore e la responsabilità di guidare la comunità". E al centro del suo programma mette la sicurezza. "Quello - ricorda - che capitò a me, fui sequestrato insieme a mia moglie e mia figlia, allora 11enne, in casa, minacciati con le armi, non succederà più a Rodano. È stato un caso estemporaneo, slegato dalla nostra realtà, che non si ripeterà, ma vogliamo dichiarare guerra ai furti. Per fortuna non hanno niente a che fare con quello che accadde a noi, ma quel che si prova quando qualcuno tocca le tue cose, viola la tua intimità, è orribile. E la legge deve tutelare i cittadini.".