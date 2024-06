Elezioni comunali, seggi inclusivi a Milano e Bologna: via file per sesso

"La scelta - spiega il Comune di Bologna - rappresenta un impegno dell'amministrazione per garantire il rispetto e la parità di trattamento per tutti i cittadini. La suddivisione delle file è una prassi in molti comuni, ma non trova alcun obbligo di legge, seppur per normativa le liste degli elettori e delle elettrici siano formate con distinzione in base al sesso anagrafico". Attraverso una lettera ai presidenti dei seggi, l'assessorato ha richiesto che non vengano più suddivise le file degli elettori in base al genere, "nella tutela della privacy di tutte le persone rispetto al sesso anagrafico indicato nei documenti". Il provvedimento, si precisa, "mira a creare un ambiente di voto più inclusivo e rispettoso, eliminando una pratica che potrebbe risultare discriminatoria e lesiva della dignità delle persone".