Amministrative, il candidato "turista" eletto sindaco a Cibiana: "Assurdo, ma lo farò"

Sandro Gerardi da anni frequenta Cibiana di Cadore dove ha una casa in cui passa le vacanze. Per fare in modo che Gosetti, con la lista "Noi per Cibiana", potesse essere rieletto, si era proposto come alternativa con la lista civetta "Cibiana due". "Se io non avessi accettato (la candidatura, ndr) sarebbe arrivato il commissario e avremmo perso tutto, finanziamenti compresi. Un lavoro che, continuo a dirlo, è stato enorme", ha spiegato. Non ha fatto campagna elettorale e ha sempre mantenuto un profilo basso, ma la sua lista si è ritrovata con il 55,03% dei voti contro il 44,97% di quella dell'ormai ex primo cittadino. "Mi è arrivato un sms di Gosetti che mi avvisava", ha detto al Corriere aggiungendo che probabilmente si è trattato di "un voto di protesta che io trovo ingiustificato".