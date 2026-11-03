Dalla "Statua della Libertà" di Charlotte ai più mattinieri del Brooklyn Museum: ecco i primi votanti delle Midterm

© Afp
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Il Vermont è stato il primo Stato Usa ad avviare il voto nella giornata elettorale che coinvolge milioni di americani e che determinerà gli equilibri politici al Congresso e in numerosi governi statali
Anche la Statua della Libertà tra i primi elettori che si sono recati ai seggi aperti negli Usa per il martedì delle Midterm 2026. Una donna con indosso il costume del simbolo di New York, infatti, ha espresso la sua preferenza a Charlotte, in North Carolina. Urne allestite al Brooklym Museum di New York dove si sono recati gli abitanti della Grande Mela più mattinieri.
Primi seggi ad aprire nel Vermont, alle 5 del mattino ora locale (le 11 in Italia). Un'ora dopo è stata la volta di Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York e Virginia. Gli ultimi Stati ad aprire le urne saranno l'Alaska e Washington alle 11 ora della costa orientale americana, le 17 italiane, e le Hawaii, alle 18 italiane.