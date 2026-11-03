Dalla "Statua della Libertà" di Charlotte ai più mattinieri del Brooklyn Museum: ecco i primi votanti delle Midterm

Primi seggi ad aprire nel Vermont, alle 5 del mattino ora locale (le 11 in Italia). Un'ora dopo è stata la volta di Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York e Virginia. Gli ultimi Stati ad aprire le urne saranno l'Alaska e Washington alle 11 ora della costa orientale americana, le 17 italiane, e le Hawaii, alle 18 italiane.