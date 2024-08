Usa 2024, Trump: "Concordato duello con Harris, regole come su Cnn"

In vista delle elezioni Usa 2024, Donald Trump ha annunciato sul social network Truth di aver concordato le condizioni del dibattito con Kamala Harris per il 10 settembre sulla Abc. Le regole saranno le stesse dell'ultimo dibattito sulla Cnn tra lui e Joe Biden: quindi microfono spento quando parla l'altro candidato, confronto in piedi e senza appunti. Il tycoon ha anche riferito che la sua rivale non ha accettato le proposte di altri due dibattiti, il 4 settembre su Fox News e un terzo su Nbc.