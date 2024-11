Usa 2024, la lunga notte elettorale: ecco cosa accadrà ora per ora

Ci siamo. È tutto pronto per la maratona dell'Election Day del 5 novembre negli Stati Uniti dove, alle ore 12 italiane, ci sarà l'apertura dei seggi sulla East Coast. I primi risultati si avranno nella notte del 6 novembre. L'orario da cerchiare in rosso è fissato per le tre di notte, quando chiuderanno i seggi in 15 Stati tra cui il Texas, roccaforte repubblicana.