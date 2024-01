Usa 2024, Biden: "Costruiamo in America, compriamo in America"

Joe Biden prosegue la sua personale corsa verso Usa 2024.

"Sono stanco di vedere i posti di lavoro andarsene all'estero, ma non succederà più: costruiremo qui negli Stati Uniti ed esporteremo all'estero. Costruiamo in America, compriamo in America". Il presidente ha parlato al sindacato dei lavoratori dell'industria automobilistica, che gli ha concesso il proprio endorsement nella corsa alla Casa Bianca. "Mi sono sempre battuto a favore di un settore automobilistico forte. Meritate di beneficiare del fatto che queste aziende prosperano, profitti record devono voler dire contratti record", ha aggiunto.