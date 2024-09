IN FLORIDA Spari vicino a Trump nel suo campo da golf, illeso l'ex presidente

Dopo l'attentato del 13 luglio in Pennsylvania, il candidato repubblicano alla Casa Bianca stava per essere colpito una seconda volta nella sua tenuta di West Palm Beach, in Florida. Fermato un 58enne, ritrovato un fucile AK47 nei cespugli circostanti