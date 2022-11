Usa, i repubblicani riconquistano la Camera | Joe Biden avrà un Congresso spaccato

L'attenzione è ora sulle prossime mosse della democratica Nancy Pelosi, e su quelle del repubblicano Kevin McCarthy che ha vinto la nomination a Speaker della Camera ma non ha ancora i numeri per essere eletto e dovrà lavorare nelle prossime settimane per conquistarli entro gennaio. Una delle prime mosse che la nuova Camera a maggioranza repubblicana potrebbe fare è "disfarsi" della commissione d'inchiesta sui fatti del 6 gennaio del 2021, quando ci fu l'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump.

Biden: "Pronto a lavorare con i repubblicani alla Camera" - "Gli elettori hanno respinto i negazionisti, la violenza politica e l'intimidazione. In queste elezioni ci hanno detto chiaramente le loro preoccupazioni: la necessità di ridurre i costi, tutelare il diritto a scegliere e preservare la democrazia". Lo ha dichiarato il presidente Biden. "Come detto la scorsa settimana, il futuro è troppo promettente per essere intrappolati in una guerra politica. Gli americani vogliono che ci concentriamo sui temi che sono a loro cari e che rendiamo le loro vite migliori. Lavorerò con chiunque - repubblicani o democratici - voglia lavorare con me per offrire risultati agli americani", ha concluso Biden.