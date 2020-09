Zuckerberg, Bezos e Musk sempre più ricchi: per i paperoni Usa guadagni per 845 miliardi di dollari con la pandemia

A fare i conti in tasca ai ricchi americani è l'Institute for Policy Studies, secondo il quale il maggiore beneficiario della pandemia è Jeff Bezos. La fortuna del patron di Amazon è aumentata del 65%, o di 73,2 miliardi. dall'inizio della crisi alla cifra record di 186,2 miliardi, con la quale detiene il titolo di uomo più ricco al mondo. Non possono lamentarsi neanche Elon Musk, la cui fortuna è cresciuta del 247% a 92 miliardi di dollari, e Mark Zuckerberg. Il numero uno di Facebook, nonostante le critiche e gli scandali, ha visto crescere la sua ricchezza dell'84% a 100,6 miliardi.

I guadagni da capogiro si contrappongono ai quasi 200mila morti negli Stati Uniti per il coronavirus e alle casse vuote degli americani e dei singoli stati, mostrando un ampliamento delle disuguaglianze. Un gap che cresce e riporta alla ribalta il dibattito sulla tassazione dei paperoni.

Il New Jersey ha appena approvato un aumento delle imposte sui ricchi con l'obiettivo di risanare i conti pubblici travolti dall'emergenza virus. In Congresso i democratici Bernie Sanders e Alezandria Ocasio-Cortez hanno invece proposto una tassa una tantum pari al 60% dei guadagni dei miliardari fra il 18 marzo e la fine dell'anno per aiutare la classe media a coprire le spese sanitarie. Una misura che, se scattasse, costerebbe a Bezos 42,8 miliardi e a Musk 27,5 miliardi.

"La politica ha messo il turbo all'economia dei miliardari, e ora la stessa politica è in stallo sugli aiuti all'economia reale" afferma Chuck Collins, direttore del programma sulle disuguaglianze dell'Institute for Policy e co-autore del rapporto Billionaire Bonanza 2020. "Chiaramente le priorità della politica sono sottosopra".