Yoox avvia procedura di licenziamento: 211 esuberi tra Bologna e Milano

Yoox Net-a-Porter ha comunicato ai sindacati l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 211 dipendenti, su un totale di 1.091 presenti in Italia. La comunicazione, avvenuta nella giornata di martedì, riguarda in particolare le sedi operative di Bologna e Milano, con 160 unità interessate nel capoluogo emiliano. Il gruppo, leader nel settore dell'e-commerce di moda di fascia alta, ha motivato la decisione nell'ambito di un piano di riorganizzazione aziendale. Ma la notizia ha sollevato preoccupazione tra i rappresentanti dei lavoratori. "Lasciare a casa le persone da un giorno all'altro non è accettabile – ha dichiarato Mariano Vendola di Filcams Cgil – soprattutto senza aver preso in considerazione l'utilizzo degli ammortizzatori sociali". La reazione dei sindacati è stata immediata e si attendono sviluppi nei prossimi giorni, con l'obiettivo di aprire un confronto e valutare possibili soluzioni alternative agli esuberi.