Willis (Columbia Threadneedle): perché i nuovi dazi Usa non spaventano i mercati

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS: L’EUROPA NON È SENZA STRUMENTI

Dal lato europeo, l’analisi evidenzia come le opzioni di risposta siano numerose. “I leader europei hanno margini di manovra ben più ampi di quanto spesso si creda”, spiega Willis, citando la possibilità di bloccare accordi commerciali già sottoscritti o di reintrodurre dazi su beni statunitensi. Più estremo, ma teoricamente disponibile, resta lo strumento anti-coercizione dell’Unione Europea, un meccanismo pensato per contrastare pressioni economiche di Paesi terzi che consentirebbe di introdurre restrizioni commerciali e limitazioni all’accesso al mercato europeo, anche se finora non è mai stato utilizzato.