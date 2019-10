Whirlpool, sciopero generale dell'industria a Napoli il 31 ottobre

I sindacati hanno indetto uno sciopero dell'industria e del settore terziario per il 31 ottobre contro la chiusura di Whirlpool, nell'area di Napoli. Il 31 ottobre è anche il giorno del termine ultimo indicato dalla multinazionale prima della cessione degli impianti. Lo sciopero, che durerà 4 ore, è stato programmato "per fermare la chiusura degli stabilimenti e per dire sì a un piano di sviluppo per il Mezzogiorno", scrivono Cgil, Cisl e Uil.