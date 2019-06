Whirlpool, Di Maio: "Via gli incentivi" | L'azienda: "Mai disdetto l'accordo"

"Se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato - precisa poi Di Maio -, non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti e lasciando centinaia di famiglie in difficoltà. È inaccettabile".



Whirlpool: "Mai disdetto nessun accordo, rammarico per Di Maio" - L'azienda ha subito replicato con una nota in cui "con rammarico prende atto della dichiarazione rilasciata dal ministro di voler revocare gli incentivi concessi e di bloccare il pagamento su quelli richiesti, pur non avendo l'azienda mai proceduto ad alcuna disdetta dell'accordo siglato". Whirlpool anzi tiene a riconfermare "la centralità dell'Italia e la volontà di continuare a lavorare con tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione condivisa".



"No alla chiusura di Napoli, si cerca una soluzione" - In linea con il piano industriale di ottobre, continua il comunicato, Whirlpool "non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma è impegnata a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale e i massimi livelli occupazionali del sito". Nell'incontro previsto al ministero mercoledì "auspichiamo di poter iniziare il percorso con le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali per risolvere la vertenza".