Whirlpool, Di Maio: "Soluzione in 7 giorni o taglio i fondi"

"O entro sette giorni portano la soluzione per lasciare aperta Whirlpool e far lavorare 450 persone, oppure noi gli togliamo i soldi che hanno preso dallo Stato". Luigi Di Maio lancia l'ultimatum ai dirigenti dello stabilimento napoletano e aggiunge: "Gli blocco quelli che gli stavamo per dare e gli tolgo quelli che gli abbiamo dato con alcuni strumenti che dovevano servire a creare più lavoro. Solo per cominciare, si tratta di 15 milioni".