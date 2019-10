Whirlpool, dal primo novembre stop attività nello stabilimento di Napoli

Whirlpool "è costretta alla cessazione dell'attività produttiva dal 1° novembre 2019" nello stabilimento di Napoli . L'azienda "prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità del governo a discutere il progetto di riconversione del sito". Lo comunica Whirlpool in merito alla cessione dello stabilimento campano alla società svizzera Prs che produce container refrigeranti e non più lavatrici.

"Misure non risolutive da parte del governo" - Le iniziative incluse dall'esecutivo nel decreto per la risoluzione delle crisi aziendali "sono misure non risolutive e che non possono incidere né sulla profittabilità del sito di Napoli nel lungo periodo, né sulla competitività di Whirlpool nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa)", ha fatto sapere l'azienda. "Nonostante ingenti investimenti realizzati negli ultimi anni, lo stabilimento di Napoli non è più sostenibile per via di una crisi strutturale".

Il sito Whirlpool di Napoli "opera infatti al di sotto del 30% della capacità di produzione installata a causa del drastico declino della domanda di lavatrici di alta gamma a livello internazionale e di congiunture macroeconomiche sfavorevoli", si legge ancora in una nota diffusa dopo l'incontro a Palazzo Chigi.

L'azienda ha poi ribadito "la strategicità dell'Italia, dove sono impiegate circa 5.500 persone" e dove sono stati realizzati "investimenti significativi nel corso degli anni, arrivando a costruire la più forte presenza produttiva del settore". In questo contesto, Whirlpool Emea "confida nella continua collaborazione con il governo italiano per supportare la propria forte presenza nel Paese e per garantire che gli investimenti rendano i propri impianti competitivi per il mercato globale".