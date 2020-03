Wall Street vola: Dow Jones +11,26%, Nasdaq +8,12%

Rally alla Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones chiude in rialzo dell'11,26% attestandosi a quota 20.685,04 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'8,12% a 7.417,86 punti. Per il Dow Jones, in termini di punti guadagnati, è il maggiore aumento della storia. A livelli record anche lo Standard and Poo'rs 500 che mette a segno un progresso del 9,43% a 2.448,46 punti, balzo maggiore dall'ottobre del 2008.