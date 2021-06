Wall Street, tornano gli azionisti dei social e fanno volare Amc: +95%

Rally per la catena di cinema AMC a Wall Street. I titoli della società che gestisce una catena di cinema americani chiudono in rialzo del 95% al record di 62,55 dollari per azione. Ma l'azione da inizio anno è addirittura salita del 3.000% e ora l'intera capitalizzazione è pari a oltre 33 miliardi di dollari. Anche questa volta il rialzo è dovuto ai trader "fai da te", quelli che investono in base alle notizie fatte girare sui social network.

Il caso Game Stop - Qualche mese fa aveva fatto scalpore il caso di Game Stop, la catena di negozi di videogiochi finita nel mirino di un fondo speculatore. Tale fondo mirava al ribasso delle azioni. Alcuni trader, attraverso il social network Reddit, si sono organizzati per comprare titoli Game Stop facendo salire il valore dell'azienda e conseguentemente facendo dissanguare il fondo. Diversi utenti hanno guadagnato cifre importanti da quella operazione che portò il valore di Game Stop fino a 25 miliardi di dollari. Nulla se paragonato agli oltre 33 miliardi di Amc.

Un'altra "meme stock" - Quando non sono le prestazioni dell'azienda ma piuttosto il clamore sui social media e sui forum online, com'è successo con Reddit, a spingere un titolo in Borsa: quello è uno dei cosiddetti "meme stocks", spesso sopravvalutati, con aumenti drastici dei prezzi in un breve lasso di tempo. Altri esempi sono BlackBerry, con migliaia di menzioni corre in rialzo del 23%, le condivisioni di Sundial Growers si traducono in un rialzo del 10,5% e del 6% per Palantir Technologies.

Le promesse dei popcorn gratis - A innescare la volata di Amc è l'annuncio del programma AMC Investor Connect, piano per ricompensare gli investitori individuali fedelissimi con benefit speciali, da proiezioni ad hoc a popcorn gratis in sala. AMC si rivolge così a quegli investitori fai da te che hanno sostenuto il titolo a dispetto di tutto e tutti, anche delle vendite allo scoperto. Il rally ricorda quello dell'armata di Reddit che ha spinto GameStop. Gli investitori retail si sono affacciati in numero record al mercato azionario dall'inizio della pandemia, con i volumi di scambio retail raddoppiati fra il 2019 e il 2020. AMC è stata una delle beneficiarie, con gli investitori amatoriali che controllano l'80% della società nonostante le sue prospettive non certo rosee.

Ma le prospettive di Amc non sono rosee - Gli analisti prevedono infatti che la catena di cinema possa perdere quasi 100 milioni in 12 mesi. Stime che però non hanno scalfito l'interesse dei piccoli investitori, divenuti ormai un importante fenomeno sul mercato. Diverse società quotate si stanno interrogando su come posizionarsi e interagire con la nuova generazione di investitori retail e con la loro forza. ma anche con il loro coinvolgimento nelle aziende, divenuto maggiore grazie alla possibilità di seguire gli eventi dedicati agli azionisti in modo virtuale e quindi poter pesare, con il proprio voto, nelle scelte.