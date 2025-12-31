Logo Tgcom24
Wall Street chiude in ribasso, DJ -0,6% e Nasdaq -0,8%

31 Dic 2025 - 22:44
Detail of Wall Street Sign © Da video

Wall Street ha chiuso in ribasso l'ultimo giorno di negoziazioni del 2025. Oggi l'indice S&P 500 ha registrato un calo dello 0,7%. Il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,6% e il Nasdaq Composite lo 0,8%. Gli scambi sono stati molto scarsi in vista della festività di Capodanno di domani, quando i mercati saranno chiusi. L'indice S&P 500 è salito di oltre il 16% quest'anno, grazie all'ottimismo degli investitori riguardo all'intelligenza artificiale e al suo potenziale di aumento dei profitti per le aziende.