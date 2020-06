Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,84%, Nasdaq +1,87%

La Borsa di New York chiude in rialzo. A Wall street l'indice Dow Jones sale dello 0,84% attenstandosi a quota 25.811,65 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,87% a 10.058,77 punti. Bene anche l'indice Standard and Poor's 500 che mette a segno un progresso dell'1,53% a 3.100,06 punti. Con questa ennesima seduta positiva Wall Street chiude il suo miglior trimestre dal 1998.