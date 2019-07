Wall Street chiude in negativo: Down Jones -0,09%, Nasdaq -0,43%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di New York con il riaccendersi dei timori di una guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. A Wall Street l'indice Dow Jones perde lo 0,09% attestandosi a quota 27.334,34 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,43% a 8.222,80 punti. In calo anche lo Standard and Poor's 500 che lascia sul terreno lo 0,34% a 3.003,93 punti.