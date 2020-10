Wall Street chiude in negativo: Dow Jones - 0,06%, Nasdaq -0,47%

-afp

Seduta negativa per la Borsa di New York che riesce comunque a limitare le perdite. A Wall Street l'indice Dow Jones perde lo 0,06% attstandosi a quota 28.495,84 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,47% a 11.713,87 punti. Male anche l'indice Standard and Poor's 500 che lascia sul terreno lo 0,15% a 3.483,34 punti.