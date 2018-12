Wall Street chiude in forte calo: Dow Jones -2,24%, Nasdaq -3,05%

Chiusura in forte calo per Wall Street, colpa di rinnovati timori per un rallentamento della crescita e per la tenuta della tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones ha perso il 2,24% a 24.388,41 punti, il Nasdaq il 3,05% a 6.969,25 punti e l'indice S&P500 il 2,33% a 2.633,09 punti. Male il settore tecnologico, con Apple e Alphabet che hanno mandato in fumo i rialzi da inizio anno.