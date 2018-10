Wall Street chiude contrastata: Dow Jones +0,17%, Nasdaq -0,67%

La Borsa di New York recupera nel finale e chiude in altalena. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,17% attestandosi a quota 26.492,17 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,67% a 7.735,95 punti. In calo anche lo Standard and Poor's 500 cede lo 0,03% a 2.884,74 punti.