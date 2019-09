Wall Street chiude contrastata: Dow Jones +0,13%, Nasdaq -0,11%

Chiusura contrastata per la Borsa di New York dopo il taglio dei tassi deciso dalla Fed. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna lo 0,13% attestandosi a quota 27.147,15 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,11% a 8.177,39 punti. In territorio positivo l'indice SP500 che sale dello 0,03% a 3.006,73 punti.