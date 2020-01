Wall Street affonda per paura del Coronavirus: Dow Jones -2,10%

Chiusura in forte calo per la Borsa di New York a causa dei timori della diffusione del Coronavirus dalla Cina. A Wall Street l'indice Dow Jones ha perso il 2,10% attestandosi a quota 28.252,15 punti, mentre il Nasdaq cede l'1,59% a 9.150,94 punti. Male anche l'indice Standard and Poor's 500 che lascia sul campo l'1,78% a 3.225,16 punti. La peggiore giornata dallo scorso 23 agosto.