Wall Street affonda: Dow Jones -4,62%, Nasdaq -3,79%

La Borsa di New York affonda con la stretta a New York per il coronavirus. A Wall Street l'indice Dow Jones perde il 4,62% attestandosi a quota 19.159,53 punti, mentre il Nasdaq cede il 3,79% a 6.879,31 punti. Male anche l'indice Standard and Poor's 500, che lascia sul terreno il 4,40% a 2.303,17 punti.