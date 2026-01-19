Vontobel WM: il prezzo dell'oro verso i 5000 dollari nel 2026

RECORD STORICI E INCERTEZZA GLOBALE

Nel corso del 2025 l’oro ha registrato oltre 60 nuovi massimi storici, proseguendo una tendenza rialzista che non trova precedenti recenti. L’ultimo record è stato toccato il 12 gennaio, con le quotazioni salite fino a 4.629,96 dollari l’oncia. A sostenere il movimento sono state soprattutto le crescenti tensioni geopolitiche e i timori sulla stabilità istituzionale degli Stati Uniti. Le notizie che hanno coinvolto la Federal Reserve e il suo presidente Jerome Powell hanno alimentato dubbi sull’indipendenza della banca centrale, rafforzando la domanda di oro come bene rifugio. A questo si aggiungono i conflitti internazionali e le crisi politiche in diverse aree del mondo, che continuano a spingere gli investitori verso asset percepiti come più sicuri.