Vontobel WM: il prezzo dell'oro verso i 5000 dollari nel 2026

Con 60 record storici in un solo anno il prezzo dell'oro non sembra voler fermare la sua corsa, spinto da nuove e storiche motivazioni. L'analisi di Gianni Piazzoli, CIO Vontobel WM
Il rally dell’oro continua a sorprendere i mercati e ad attirare l’attenzione degli investitori globali. Dopo una lunga serie di nuovi record, il metallo prezioso si conferma uno degli asset chiave in una fase di forte incertezza economica e geopolitica. Secondo Vontobel Wealth Management, il prezzo dell’oro potrebbe raggiungere i 5000 dollari l’oncia nel 2026, consolidando il suo ruolo strategico all’interno dei portafogli di investimento.
RECORD STORICI E INCERTEZZA GLOBALE
Nel corso del 2025 l’oro ha registrato oltre 60 nuovi massimi storici, proseguendo una tendenza rialzista che non trova precedenti recenti. L’ultimo record è stato toccato il 12 gennaio, con le quotazioni salite fino a 4.629,96 dollari l’oncia. A sostenere il movimento sono state soprattutto le crescenti tensioni geopolitiche e i timori sulla stabilità istituzionale degli Stati Uniti. Le notizie che hanno coinvolto la Federal Reserve e il suo presidente Jerome Powell hanno alimentato dubbi sull’indipendenza della banca centrale, rafforzando la domanda di oro come bene rifugio. A questo si aggiungono i conflitti internazionali e le crisi politiche in diverse aree del mondo, che continuano a spingere gli investitori verso asset percepiti come più sicuri.
BANCHE CENTRALI E RUOLO DEL DOLLARO
Un supporto strutturale alle quotazioni arriva dalle banche centrali, che da tempo stanno aumentando le loro riserve auree. Oggi gli istituti centrali detengono complessivamente più oro che titoli del Tesoro statunitensi, un segnale di progressiva riduzione della dipendenza dal dollaro. In questo contesto, la Cina gioca un ruolo rilevante. Le riserve ufficiali di oro di Pechino rappresentano circa l’8,3% del totale, contro una media globale intorno al 20%. Questo divario indica un ampio margine per ulteriori acquisti, che potrebbe sostenere ulteriormente i prezzi dell’oro nel medio periodo.
ETF E INTERESSE DEGLI INVESTITORI
Un altro elemento chiave è rappresentato dagli afflussi verso gli ETF sull’oro, strumenti che permettono di investire nel metallo senza possederlo fisicamente. Dopo l’avvio del ciclo di riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve, iniziato nel settembre scorso, questi flussi sono tornati a crescere. Pur restando inferiori ai livelli record del 2020, indicano che la domanda degli investitori retail non ha ancora raggiunto il suo picco, lasciando spazio a un ulteriore rafforzamento del trend.
ORO VERSO 5.000 DOLLARI NEL 2026: IL RUOLO IN PORTAFOGLIO
Secondo Vontobel, nonostante le quotazioni già elevate, i fattori a sostegno dell’oro restano solidi e non si intravedono pressioni significative di vendita. In questo scenario, l’ipotesi di oro verso 5.000 dollari nel 2026 appare coerente con l’evoluzione del contesto macroeconomico e finanziario. L’oro continua a svolgere una funzione di protezione dall’inflazione, di copertura contro i rischi geopolitici e di difesa dalla debolezza del dollaro. Per questo, una allocazione compresa tra il 3% e il 5% in un portafoglio bilanciato può contribuire a migliorarne la resilienza nel medio-lungo periodo.