Ue, von der Leyen: "Unione dei risparmi entro l'anno con tutti i 27 o con chi è pronto"

L'Ue deve raggiungere entro la fine dell'anno un accordo sulle misure per l'Unione del risparmio e degli investimenti, "idealmente con tutti i 27 Stati membri. Oppure, se necessario, con quelli che sono pronti". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Rencontre des Entrepreneurs de France a Parigi. La Commissione ha già presentato proposte sulla cartolarizzazione, sugli investimenti di banche e assicurazioni e sull'integrazione e la supervisione dei mercati. Queste misure potrebbero "sbloccare fino a 470 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi", ha spiegato. "Diecimila miliardi di euro di risparmi delle famiglie sono attualmente depositati in banca. E una parte significativa dei risparmi europei è investita al di fuori del nostro continente. L'Europa deve ora mettere questi risparmi al servizio delle sue imprese. Questo è l'obiettivo dell'Unione del risparmio e degli investimenti".

