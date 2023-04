Von der Leyen: "Girare spalle alla Cina non è interesse dell'Ue"

Secondo Ursula von der Leyen, "girare le spalle alla Cina non è opportuno e non è nell'interesse dell'Ue".

Intervenendo all'Europarlamento, il presidente della Commissione Ue ha sottolineato come l'Europa debba "remare verso l'eliminazione dei rischi che caratterizzano le relazioni con Pechino, ma senza disimpegnarsi. Il partito comunista cinese ha messo da parte la politica che ha caratterizzato il Paese negli ultimi anni, come nel caso di Taiwan. Non dobbiamo chiudere occhi neanche sulla violazione dei diritti".