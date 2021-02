Von der Leyen: "Bene Draghi, ora sul Recovery Plan l'Italia lavori senza sosta"

Ansa

Mario Draghi "alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e ne sono tutti consapevoli, non solo in Italia". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ribadendo la sua "regola d'oro": non commentare mai le questioni politiche interne. Da mesi "lavoriamo con le autorità italiane sui dettagli della bozza del Recovery Plan. Si tratta di un ammontare enorme di fondi da spendere in pochi anni, dobbiamo lavorare senza sosta".