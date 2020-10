Von der Leyen: "All'Italia i primi 10 miliardi per Cig e lavoro"

Ansa

"Ho buone notizie per l'Italia perché il programma Sure è pronto per essere operativo. In pratica diciamo alle imprese: non licenziate i vostri lavoratori. Diamo dei sussidi in denaro con i fondi europei per tutto il tempo della crisi". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von Der Leyen, ha annunciato che "l'Italia da martedì avrà i primi 10 miliardi (su un totale di 27) da investire nella cassa integrazione e nel sostegno al lavoro".