Volkswagen a Financialounge.com: ''Presto vedremo la KITT di Supercar''

VOLKSWAGEN SPINGE SULLA GUIDA AUTONOMA

“Guideremo ancora per un bel po’ di tempo. Tuttavia, dovremo abituarci – dice Sordelli – a vedere sempre più spesso veicoli a guida autonoma, con diversi livelli di automazione. Accadrà, e non tra molto tempo. I primi che vedremo saranno veicoli che si occuperanno di servizi, prima trasporto persone e poi trasporto cose”. Volkswagen sta puntando molto sull’automazione della guida, per far concorrenza agli insider come le società tech, da Waymo a Google. “In Cina e negli Stati Uniti – annuncia Sordelli – per la guida autonoma collaboriamo da diversi anni con Mobileye, la partnership con cui stiamo portando avanti sia la guida autonoma di livello 2 potenziato che di livello 3 sulle vetture di serie, e l’autonoma di livello 4 (totalmente automatizzato) sui nostri van, gli ID.Buzz, che stiamo testando in Germania, con l’idea di arrivare a una produzione di serie dedicata almeno inizialmente al settore trasporto persone”.