Manovra, le tasse d'imbarco salgono di 50 centesimi per i voli extra Ue

Da aprile 2025 salirà di 50 centesimi di euro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per voli extra Ue. È quanto prevede un emendamento alla Manovra, depositato in commissione Bilancio, che riguarda gli scali italiani che abbiano un traffico superiore a 10 milioni di passeggeri l'anno. In base ai calcoli dei relatori, si tratta di sei tra i maggiori scali aeroportuali e il potenziale incremento di gettito è stimato in 5,33 milioni di euro per il 2025 e 8 milioni per il 2026. I fondi andranno poi destinati dai Comuni per opere di sviluppo ed edilizia urbana e infrastrutture.