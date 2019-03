Vodafone, avviato il dialogo con i sindacati su 1.130 esuberi

Sono 1.130 gli esuberi previsti dal nuovo piano industriale di Vodafone Italia presentato ai sindacati. Lo ha reso noto l'azienda precisando di voler comunque avviare, con le parti sociali, un dialogo che possa proseguire "in modo costruttivo con l'obiettivo e l'impegno reciproco di individuare quanto prima soluzioni sostenibili per le persone e per l'impresa".