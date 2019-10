Visco: "Economia italiana ferma in estate, pesa l'industria"

"Dopo una crescita appena positiva nel secondo trimestre, l'attività economica in Italia dovrebbe essere rimasta pressoché invariata in estate". Lo ha affermato Ignazio Visco, aggiungendo che "il settore manifatturiero ha fortemente risentito degli stretti legami produttivi e commerciali con la Germania, dove il Pil è sceso nel secondo trimestre. Se protratta, la contrazione dell'economia tedesca non potrà non estendersi ad altri Paesi".